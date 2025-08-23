Европейских лидеров и Зеленского сравнили с Белоснежкой и семью гномами

Главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо сравнил лидеров Европы, сопровождавших Владимира Зеленского в Вашингтоне, с Белоснежкой и семью гномами. В своей публикации он отметил, что на протяжении последних 3,5 лет они во всем ошиблись и начинают это понимать.

"Президент США Дональд Трамп вместо слов "агрессор и подвергшийся агрессии" предпочитает использовать более прагматичные термины - "победитель и проигравший". Поэтому занятые территории должны остаться Москве, а Киев должен позабыть о НАТО. При этом он еще информирует президента РФ Владимира Путина, пока продолжает общаться с семью гномами", - отмечает автор.

По его словам, "семь гномов" объединяет только "бессмысленная риторика" о полной победе над РФ. Журналист также обращает внимание на противоречие этой риторики с восприятием нынешних заявлений президента США, который начал "говорить с Путиным". "Вместо того, чтобы объявить его "путинистом", они бурно бьют в ладоши американскому лидеру за то, что он приближает мир", - указывается в материале.

В понедельник, после состоявшегося 15 августа на Аляске саммита с Путиным, Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции, премьера Великобритании, канцлера Германии и главу правительства Италии. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

Во время встречи президент США позвонил российскому коллеге, с которым, по словам Трампа, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров.