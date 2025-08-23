Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
21 августа 2025 / 20:28
21 августа 2025 / 20:25
Безопасность
Ynet: операция по захвату Газы будет продолжаться в 2026 году
20 августа 2025 / 18:57
Ynet: операция по захвату Газы будет продолжаться в 2026 году
© AP Photo/ Majdi Mohammed/ТАСС

Операция по захвату города Газа будет продолжаться в 2026 году, мобилизация резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет проходить в три этапа - сентябре и ноябре текущего года, а также в марте следующего года. Об этом информировал портал Ynet.

Согласно данным гостелерадиокомпании Kan, планируется, что в операции будут задействованы 5 дивизий, 12 бригадных боевых групп и северная и южная бригады дивизии "Газа". Для участия в боевых действиях мобилизуют три резервные бригады. На пике операции на действительной службе будут находиться 130 000 резервистов. Отмечается, что планы операции по захвату Газы будут представлены на утверждение правительства еврейского государства 21 августа.

Некоторое время назад министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". По информации Kan, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, готовясь к расширению маневра. 

