21 августа 2025 / 20:28
21 августа 2025 / 20:25
20 августа 2025 / 20:03
Экономика
Экономика
Мантуров отметил, что Россия продолжает поставлять Индии нефть и нефтепродукты
20 августа 2025 / 19:18
Мантуров отметил, что Россия продолжает поставлять Индии нефть и нефтепродукты
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты. На это обратил внимание первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания российско-индийской межправкомиссии.

"Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского сжиженного природного газа", - отметил он.

По словам вице-премьера, помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территориях двух стран. "Рассчитываем на расширение комплексного взаимодействия по линии мирного атома, в том числе на основе успешного опыта по проекту строительства АЭС "Куданкулам", - подчеркнул он.

Индия - третий по величине потребитель нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта.

США 6 августа объявили о повышении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с покупкой ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп подверг республику критике за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет применять импортные пошлины в отношении торговых партнеров России. 

