Число погибших на предприятии в Рязанской области возросло до 26

В Шиловском районе Рязанской области число жертв в результате происшествия на предприятии увеличилось до 26. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает ТАСС.

Уточняется, что 30 человек получают лечение в стационаре (15 из них в Рязани, а остальные 15 - в медучреждениях Москвы). Еще 109 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно. Продолжается работа по опознанию.

В поселке Лесной продолжает действовать режим ЧС, указали в оперштабе.