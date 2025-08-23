Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Общество
Число погибших на предприятии в Рязанской области возросло до 26
20 августа 2025 / 19:43
© Официальный Telegram-канал МЧС России по Рязанской области/ТАСС
В Шиловском районе Рязанской области число жертв в результате происшествия на предприятии увеличилось до 26. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает ТАСС.
Уточняется, что 30 человек получают лечение в стационаре (15 из них в Рязани, а остальные 15 - в медучреждениях Москвы). Еще 109 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно. Продолжается работа по опознанию.
В поселке Лесной продолжает действовать режим ЧС, указали в оперштабе.
