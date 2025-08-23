Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна готова отправить на Украину роту военнослужащих в составе воинского контингента "коалиции желающих".

"Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих", - приводит его слова газета Postimees. В конце апреля Михал уже делал аналогичное заявление.

Он отметил, что обсуждать подробности отправки эстонских военных на Украину пока рано. Решение на этот счет может быть принято в зависимости от результатов возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием США.

Во вторник состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом лидеров Европы, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.