Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
21 августа 2025 / 20:25
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Крым
Политика
Константинов заявил, что Трампа ждут в Крыму
20 августа 2025 / 20:18
Константинов заявил, что Трампа ждут в Крыму
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Президента США Дональда Трампа были бы рады видеть в Крыму, где он может насладиться красотами региона, хотя и сожалеют, что у него не получится оценить прогресс по сравнению с украинским периодом. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с ТАСС.

Ранее американский лидер в интервью журналисту Марку Левину назвал Крым очень красивым, при этом дважды оговорился, что полуостров расположен в океане. В эфире телеканала Fox News Трамп также отмечал, что возвращение Крыма Украине невозможно.

"Очень жаль, что Дональду Трампу не довелось побывать у нас в украинский период истории, чтобы он мог лично сравнить, в каком состоянии пребывали наши красоты тогда и как они выглядят сейчас", - указал Константинов.

По его словам, сегодня полуостров переживает расцвет, а заблуждение про океан можно "легко поправить в ходе личного визита в Крым". Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что нужно признать российскую принадлежность региона.

"Для огранки красот Крыма океан не нужен - для этого нужна Россия. Мы в этом никогда не сомневались, но в последние 11 лет смогли в этом убедиться", - заключил он.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В голосовании приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, воссоединение с Россией поддержали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

