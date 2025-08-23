Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
23 августа 2025 / 04:55
КОТИРОВКИ
USD
23/08
80.7498
EUR
23/08
93.6274
Новости часа
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Москва
23 августа 2025 / 04:55
Котировки
USD
23/08
80.7498
0.0000
EUR
23/08
93.6274
0.0000
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
21 августа 2025 / 20:25
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Русский космос / Политика и религия
Технологии
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
20 августа 2025 / 20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
© wikimedia.org/ Uwe W/ТАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на околоземную орбиту биологический спутник "Бион-М" №2, сообщает ТАСС.

Старт ракеты был выполнен в 20:13 мск с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс "Восток"). Предполагается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября совершит посадку в степях Оренбургской области.

Цель проекта - изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции (МКС). Данные исследований лягут в основу методов защиты и обеспечения пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. 

Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином
11:26
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве
10:55
В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку
10:41
Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах
10:18
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
21:40
Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина
21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20:57
Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году
20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения