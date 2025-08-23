Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году

Проведение саммита России и Индии планируется в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

"Традиционно на самом высоком уровне находится политическое взаимодействие, которое базируется на регулярных личных контактах лидеров России и Индии. Все это формирует прочную основу для дальнейшего развития наших отношений. В этой части знаковым событием станет очередной российско-индийский саммит, проведение которого ожидается до конца года", - отметил он.

Вице-премьер также обратил внимание, что Москва придает особое значение координации усилий по сотрудничеству на многосторонних площадках, прежде всего, ООН, ШОС и БРИКС.

"В 2026 году председательство в БРИКС переходит к Индии. Убежден, что это придаст дополнительный импульс продвижению совместных инициатив в торгово-экономической сфере, которая занимает центральное место в повестке нашей межправкомиссии", - указал Мантуров, пожелав успехов индийским коллегам.