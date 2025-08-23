Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО

Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом "миротворцев". На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Некоторое время назад президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что созданная по инициативе Парижа и Лондона "коалиция желающих" в рамках будущих гарантий безопасности должна разместить на Украине силы поддержки "на суше, в море и в воздухе".

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности". Но хриплая жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король курятника", - указал российский политик.