Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
23 августа 2025 / 04:55
КОТИРОВКИ
USD
23/08
80.7498
EUR
23/08
93.6274
Новости часа
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Москва
23 августа 2025 / 04:55
Котировки
USD
23/08
80.7498
0.0000
EUR
23/08
93.6274
0.0000
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
21 августа 2025 / 20:25
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Экспансия НАТО / Переговоры по Украине
Политика
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20 августа 2025 / 21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом "миротворцев". На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Некоторое время назад президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что созданная по инициативе Парижа и Лондона "коалиция желающих" в рамках будущих гарантий безопасности должна разместить на Украине силы поддержки "на суше, в море и в воздухе".

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности". Но хриплая жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король курятника", - указал российский политик.

Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином
11:26
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве
10:55
В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку
10:41
Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах
10:18
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
21:40
Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина
21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20:57
Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году
20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения