Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина

Капитаном атомного ледокола "Ямал" (проект 10521) впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова. Об этом было объявлено на торжественном концерте по случаю 80-летия атомной отрасли России, сообщает ТАСС.

Ранее Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола "Ямал".

Капитанский знак Старовойтовой вручил ветеран атомного ледокольного флота легендарный капитан знаменитого атомного ледокола "Арктика" (проект 10520), первопроходец Северного полюса, капитан ледоколов "Ленин" и "Россия", капитан дальнего плавания Александр Баринов.

Второе поколение отечественных атомных ледоколов было спроектировано в начале 1970-х гг. Строились они на "Балтийском заводе" (г. Санкт-Петербург).

Водоизмещение - до 25,8 тыс. т, длина - до 159,6 м, ширина - 30 м. Силовая установка - 2 ядерных реактора ОК-900А общей мощностью 342 МВт.