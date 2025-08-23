Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
23 августа 2025 / 04:55
КОТИРОВКИ
USD
23/08
80.7498
EUR
23/08
93.6274
Новости часа
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Москва
23 августа 2025 / 04:55
Котировки
USD
23/08
80.7498
0.0000
EUR
23/08
93.6274
0.0000
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
21 августа 2025 / 20:28
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
21 августа 2025 / 20:25
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
20 августа 2025 / 20:03
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Россия, вперед! / Политика и религия
Безопасность
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
20 августа 2025 / 21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Россия обладает надежным ядерным щитом. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины", - указал Путин.

Он выразил уверенность, что российские атомщики продолжат курс на укрепление международной кооперации в отрасли, а также будут наращивать фундаментальные и прикладные исследования.

"Создание в 1945 году атомной отрасли стало поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - подчеркнул российский лидер.

Атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России, а коллектив Росатома хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников, отметил он.

Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
Политолог Киреев: европейцы могут оставить Зеленского без поддержки
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином
11:26
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве
10:55
В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку
10:41
Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах
10:18
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
21:40
Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина
21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20:57
Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году
20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения