Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит

Россия обладает надежным ядерным щитом. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины", - указал Путин.

Он выразил уверенность, что российские атомщики продолжат курс на укрепление международной кооперации в отрасли, а также будут наращивать фундаментальные и прикладные исследования.

"Создание в 1945 году атомной отрасли стало поистине эпохальным событием в истории нашей страны, торжеством научно-технического прогресса, во многом определило развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета", - подчеркнул российский лидер.

Атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России, а коллектив Росатома хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников, отметил он.