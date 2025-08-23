Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге
Общество
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21 августа 2025 / 10:18
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль. Он был утвержден постановлением правительства РФ в апреле.
Так, в список психических расстройств добавлены "Общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.
Кроме того, в списке болезней глаза теперь вместо ахроматопсии значатся "аномалии цветового зрения" или дальтонизм.
Другие протипоказания остаются прежними. В их числе - эпилепсия, шизофрения и другие серьезные заболевания.
