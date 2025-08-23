В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме

С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль. Он был утвержден постановлением правительства РФ в апреле.

Так, в список психических расстройств добавлены "Общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

Кроме того, в списке болезней глаза теперь вместо ахроматопсии значатся "аномалии цветового зрения" или дальтонизм.

Другие протипоказания остаются прежними. В их числе - эпилепсия, шизофрения и другие серьезные заболевания.