Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах

© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС
Вашингтон получил конкретные детали переговорных позиций Москвы и Киева и работает над ними. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
"Украина хочет гарантий того, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Она хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем. Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые - нет. В этом и заключается суть переговоров", - пояснил вице-президент.
