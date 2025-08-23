В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку

В России 59% работающих родителей планируют присутствовать на праздничных линейках в школах своих детей 1 сентября. При этом чуть более трети намерены взять отгул на этот день, а 23% придут на работу с опозданием, свидетельствуют данные совместного исследования ТАСС и сервиса по поиску работы SuperJob.

"36% работающих родителей школьников планируют взять выходной или отгул 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Причем женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям (41% против 32% соответственно). Еще 23% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек. За шесть лет число работающих родителей, которые хотят присутствовать на торжественных мероприятиях, максимально (59%)", - следует из материалов исследования.

При этом отмечается, что работодатели реже, чем в 2024 году, предоставляют работникам возможность сопровождать детей в школу в первый учебный день. Опрос HR-специалистов показал, что только 18% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 21% работодателей делает это неофициально. В прошлом году эти показатели составляли 18% и 24% соответственно.

Опрос проводился в 368 населенных пунктах всех округов России с 4 по 19 августа текущего года среди 1,6 тыс. работающих родителей школьников.