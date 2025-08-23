Эксперт Топорнин: Трампу все равно, на какие уступки пойдут Россия и Украина

Трамп поставил задачу прийти к мирному урегулированию на Украине любыми способами и путями. Ему все равно, кто и какие потери понесет при этом. Он понимает, что Россия сильнее Украины и может позволить себе воевать долго. При этом воздействовать на Россию Америке уже довольно сложно – большинство рычагов уже задействованы. Давление на Киев для Трампа несет за собой моральные издержки. Он все-таки должен считаться с мнением Европы. Именно поэтому на его встрече с Зеленским присутствовали все основные европейские лидеры. Трамп не будет жестко давить на Зеленского. В диалоге последнего с Россией Трамп выбирает для себя роль модератора.

Однако, сейчас трудно себе представить встречу Путина и Зеленского лицом к лицу. Они, может быть, и могли бы подписать какой-то договор, но на подготовку договора требуется много времени. Недели или двух недостаточно для того, чтобы стороны, воюющие три с половиной года вдруг мигом все согласовали и договорились обо всем.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

