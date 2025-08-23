Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве

Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что не согласится на проведение трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве.

Как сообщает агентство РБК-Украина, Зеленский назвал среди возможных мест для проведения такой встречи Австрию, Швейцарию или Турцию. "Встречи в Москве не может быть", - подчеркнул он.

"Что касается Будапешта в качестве площадки, я думаю, что сегодня это непросто. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал", - указал Зеленский.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома информировал о том, что Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения встречи Путина с Зеленским, а также для последующего трехстороннего саммита с участием Трампа.