Политолог Киреев: Лукашенко оказался кстати в российско-американском диалоге

На фоне переговоров России и США вдруг неожиданно в выгодном для себя положении оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Предыдущему американскому руководству Лукашенко был неудобен, поскольку не соответствовал политическим идеологемам. Новая команда более прагматичного президента Трампа оценила его трезвость, рациональность и предсказуемость в запросах. Он оказался очень кстати в вопросе налаживания отношений России и США. Мы помним, что перед встречей с Путиным Трамп позвонил именно Лукашенко и после очень высоко о нем отзывался. Американский президент получил от белорусского дополнительную информацию и, вероятно, передал через него определенные сигналы Москве. Иметь своего партнера в окружении Путина Вашингтон счел в данной ситуации за благо.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог,

руководитель аналитического отдела Международного евразийского

движения Владимир Киреев. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/22bfee135cd56d06ceda49e98800f870/