Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшее время посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В четверг глава белорусского государства провел совещание по вопросам развития ракетного строительства.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китай и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином, у нас такая встреча планируется. Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сегодня у нас есть контакты", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

В июне Си Цзиньпин пригласил белорусского лидера на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Лукашенко также получил приглашение на парад в начале сентября в Пекине, посвященный юбилею победы китайского народа в Войне сопротивления Японии.