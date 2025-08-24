ОПЕК: зависимость мировой энергетики от ископаемого топлива сохранится

Замедление перехода на возобновляемые источники энергии создает предпосылки для роста спроса на ископаемое топливо в ближайшие десятилетия

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления ронда национальной энергетической безопасности

Крупнейшие мейджоры, занимающиеся добычей нефти и газа, активизируют поиск новых месторождений, поскольку ощущают замедление перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), что создает предпосылки для роста спроса на ископаемое топливо в ближайшие десятилетия.

По свежим оценкам ОПЕК, только в следующем году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Оптимизм картеля связан с улучшением ожиданий по экономическому росту в странах Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки. В обзоре подчеркивается, что основное увеличение спроса обеспечит Индия; в абсолютном значении спрос на «черное золото» в 2026 году составит 107 млн б/с.

В своих финансовых отчетах главы таких компаний, как BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies, подчеркнули, что после многих лет, когда они делали ставку на возобновляемые источники энергии, теперь стали уделять больше внимания поиску новых месторождений.

Ожидания быстрого энергетического перехода снизились из-за высокой инфляции и процентных ставок, которые привели к росту затрат и замедлили развитие возобновляемых источников энергии. Кроме того, геополитическая нестабильность подтолкнула власти ряда западных стран уделять больше внимания энергетической безопасности, а не декарбонизации.

По оценкам Wood Mackenzie, из-за замедления темпов «зеленого» перехода миру потребуется примерно на 5% больше нефти в год, чем прогнозировалось ранее. Консалтинговая компания прогнозирует, что к 2050 году миру потребуется более 100 млрд дополнительных баррелей нефти и газа, добытых в результате геологоразведки, чтобы восполнить этот дефицит.

Ожидание роста спроса вызывает опасения, что отрасль окажется не готова из-за многолетнего недофинансирования. Об этом, кстати, не раз публично напоминал Генсек ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. Схожие взгляды и у главы «Роснефти» Игоря Сечина, который в своих выступлениях перманентно «громит» фактами несостоятельность политики увлечения ВИЭ.

Руководитель отдела геологоразведочных исследований в Северной и Южной Америке компании Wood Mackenzie, заявила, что существует «острая потребность» в дополнительных запасах нефти и газа: «Виден очень большой дефицит предложения, который слияния и поглощения не могут восполнить в долгосрочной перспективе. Компании пополняют запасы не только на участках, готовых к бурению, но и в районах, где они могли бы рассмотреть возможность бурения».

Очевидно, отрасль пытается наверстать упущенное после того, как в начале десятилетия она пренебрегла геологоразведкой, сосредоточившись вместо этого на сокращении расходов и подготовке к быстрому переходу на экологически чистую энергию.

По данным консалтинговой компании Rystad, в прошлом году было обнаружено в общей сложности 5 млрд баррелей нефти, что составляет менее 20% от мирового годового объема добычи.

Самый резкий поворот совершила группа BP, потратившая с 2021 года порядка $15 млрд на реализацию стратегии в сфере «чистой» энергетики, которая насторожила и оттолкнула инвесторов. Стремясь повысить рентабельность и восполнить запасы, компания BP в феврале объявила о резком увеличении инвестиций в нефтегазовый сектор.

В настоящее время компания планирует пробурить десятки разведочных скважин в течение следующих трех лет. В начале августа BP сообщила о крупнейшем за четверть века открытии шельфовых месторождений нефти и газа у берегов Бразилии (бассейн Сантос). Выступая перед аналитиками, гендиректор BP Мюррей Окинклосс назвал недавнюю серию из 10 открытий исторической.

Концерн Chevron также меняет курс после нескольких лет, в течение которых он отдавал приоритет сокращению расходов и инвестициям в сланцевую добычу, а не более рискованным глубоководным проектам. В результате в прошлом году ее запасы нефти сократились до 9,8 млрд баррелей — самого низкого показателя за более чем 10 лет.

В августе гендиректор Майк Вирт сообщил аналитикам во время отчета о прибылях и убытках, что он «недоволен результатами геологоразведочных работ за последние несколько лет» В мае он заявил, что компания расширила «портфель будущих возможностей», добавив с 2024 года 11 млн новых акров для геологоразведки.

ExxonMobil расширяет сферу деятельности после того, как в течение последнего десятилетия основное внимание уделялось Гайане, где было обнаружено почти 11 млрд баррелей нефти. Недавно компания подписала соглашение об изучении четырех морских участков в Ливии. Также Exxon готовится возобновить геологоразведочные работы в Тринидаде и Тобаго после 20-летнего перерыва. Объясняя аналитикам действия и планы группы в сегменте Upstream (блок «разведка и добыча»), Даррен Вудс, гендиректор Exxon, сказал: «Геологоразведка — это беговая дорожка, на которой мы должны оставаться».

TotalEnergies и Shell также подчеркнули свою приверженность поиску новых месторождений.

Патрик Пуянне, глава TotalEnergies, заявил, что французская энергокомпания «перезагрузила портфель геологоразведочных работ», получив новые разрешения в США, Малайзии, Индонезии и Алжире.

Исполнительный директор Shell Ваэль Саван пообещал «ряд интересных открытий» в ближайшие 6–12 месяцев, подчеркнув важность таких крупных бассейнов, как Мексиканский залив, Малайзия и Оман.

Сейчас в нефтегазовой отрасли преобладает мнение, что энергетический переход происходит, но не так быстро, как ожидалось. Экспертный консенсус — за наращивание капитальных вложений в добычу.

Несмотря на то, что геологоразведка привлекает все больше внимания мейджоров, затраты на нее все еще далеки от пиковых значений, достигнутых в период бума с 2010 по 2015 год. Однако BP и Chevron утверждают, что благодаря новым технологиям они могут активизировать геологоразведку без увеличения бюджета.

Крупным нефтегазовым группам необходимо время, чтобы вернуть фокус внимания к ресурсному «базису», повысить технологический уровень отрасли и сформировать достаточный пул перспективных месторождений для разработки. Судя по отчетностям, портфели лицензий у глобальных концернов вроде как полны, но участки рассредоточены по миру. Без консолидации это делает запуск отдельных мелких проектов малопривлекательным. Перспективные же крупные месторождения, готовые к бурению, в дефиците. Чтобы его восполнить, мейджорам отрасли необходимо сфокусироваться на наращивании инвестиций в Upstream, что требует пересмотра и адаптации корпоративных стратегий развития.

Кстати, Россия в выстраивании планов развития ТЭК держит руку на пульсе. Правительство РФ в апреле утвердило долгосрочный план развития национального топливно-энергетического комплекса — Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года.

Достижение установленных Энергетегией-2050 целевых уровней добычи нефти и газа потребует предоставления льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов, а также стимулирования геологоразведочных работ. Такое заключение следует из материалов Госкомиссии по запасам.