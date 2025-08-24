У Москвы есть методы против Ильхама Алиева

Россия хладнокровно и последовательно предпринимает меры в отношении Баку и Киева в ответ на их провокационные действия

Юрий Веселов, военный обозреватель

Не секрет, что отношения между Азербайджаном и Россией, к великому сожалению, переживают период деградации. Началу его положила трагическая катастрофа в декабре прошедшего года в районе казахстанского аэропорта Актау гражданского транспортного самолета одной из азербайджанских авиакомпаний, летевшего по маршруту Баку – Грозный. Руководство закавказской республики обвинило в произошедшем российских военных, которые якобы обстреляли самолет в воздушном пространстве России.

Сразу после инцидента президент Владимир Путин по телефону принес извинения Ильхаму Алиеву и выразил готовность участия российских специалистов в расследовании катастрофы. Баку отказался от помощи Москвы. По состоянию на сегодняшний день, официальных данных о выявленных причинах падения воздушного судна нет, а Азербайджан требует от России признания вины, выплаты денежной компенсации 39 погибшим пассажирам и за сбитый самолет.

После этого случая в июне текущего года последовал арест в Екатеринбурге около 50 уроженцев Азербайджана, многие из которых имели российское гражданство, по обвинению в создании преступного этнического сообщества, убийства в 2021 году россиянина, производстве и распространении суррогатной и ядовитой алкогольной продукции. Тогда в Орске был обнаружен склад с 1218 бутылок водки и 11 емкостей по 200 литров в каждой смертоносной водки, с метиловым спиртом в концентрациях, в пять раз превышающих смертоносную дозу.

В Азербайджане в защиту своих соотечественников была поднята антироссийская пропагандистская компания, в которой активное участие приняли местные «правозащитники», многочисленные действующие и отставные политики, и даже сам глава государства. Ответной мерой стал арест девяти граждан России из числа сбежавших от службы в армии и отказа от участия в СВО, одного журналиста. Были закрыты корреспондентский пункт теле-радиостанции «Спутник-Азербайджан» и российское культурное представительство.

После этого Баку активизировал связи с Киевом, подписал с Ереваном декларацию в Вашингтоне, которая позволяет США участвовать в Зангезурском коридоре и открыть железнодорожное и автомобильное сообщение с Анкарой.

В начале августа Киев признал нанесение удара беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по российскому гражданскому морскому транспорту в акватории порта Оля вблизи Астрахани. При этом на Украине утверждают, что судно следовало по Каспийскому морю из Ирана с грузом боеприпасов и иранскими комплектующими для БПЛА российского производства. На распространенных в Сети снимках виден полузатонувший корпус судна, как подтверждение удара. Российские официальные источники подтвердили ущерб.

Проведенное расследование инцидента показало, что полет беспилотника проходил в воздушном пространстве, контролируемом средствами ПВО Азербайджана, которые, скорее всего, преднамеренно пропустили воздушную цель. Следует отметить, что азербайджанские вооруженные силы обладают эффективным зенитной техникой и оружием, вполне способными обнаруживать и уничтожать подобные воздушные цели.

Ответной мерой стала серия комплексных ракетно-авиационных ударов 8 августа по крупной газораспределительной станции в районе Одессы, которая обеспечивала поставки природного газа по Трансбалканскому газопроводу из Азербайджана. На ремонт и техническое восстановление этого предприятия президент Алиев в тот же день перевел Киеву два миллиона долларов США. Всего с февраля 2022 года Азербайджан выделил Украине 40 млн. долларов в качестве «гуманитарной помощи». Тогда же в азербайджанских медиа появились публикации с предупреждением о намерении пересмотреть эмбарго на военные поставки Киеву в случае продолжения ударов по объектам топливной инфраструктуры Азербайджана.

Дальше – больше. 15 августа вооруженные формирования Украины (ВСУ) нанесли удар БПЛА по нефтепроводу «Дружба» на участке украинской территории, прервав снабжение топливом Венгрию и Словакию. Будапешт выступил с протестом в адрес киевских властей, и предупредил о возможности прекращения передачи электроэнергии на Украину в случае повторения подобных действий и затягивания работ по восстановлению прокачки нефти из России.

Москва ответила симметрично: в ночь на 18 августа был нанесен комплексный ракетно-авиационный удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и принадлежащим азербайджанской компании SOCAR хранилищам переработки нефти в Кременчуге – одному из самых крупных предприятий, обеспечивающим ВСУ бензином, дизельным топливом и различными маслами. По признанию азербайджанского информационного агентства АРА, в результате точных ударов хранилища топлива выведены полностью из эксплуатации.

Москва в течение трех с половиной лет воздерживалась от ударов по объектам азербайджанской компании SOCAR, но за последние три недели это уже второй случай. И, по-видимому, русские дали понять азербайджанцам, что последний случай – это последнее предупреждение перед возможным разрывом отношений с Баку.

В связи с событиями последнего времени азербайджанская сторона отказалась от участия в намеченном на 19 августа в Москве очередном заседании азербайджано-российской Межправительственной комиссии, на котором планировалось утвердить проекты двустороннего экономического сотрудничества на 2026 год. Следует признать, что Россия не пострадает от свертывания торговых отношений с Азербайджаном: она покупает у него в большинстве своем плодовоовощную продукцию. Так, 87 процентов выращиваемых помидор азербайджанцы поставляют в РФ, тогда как их доля на российском не превышает всего лишь 3 процентов. Вряд ли Европа согласится на прием томатов из закавказской республики.

В свою очередь, Баку полностью зависит от поставок российского металлопроката, деревообрабатывающей, некоторых видов химической продукции. Русские продают в республику отдельные виды мяса и молока, муку и обработки зерновых.

Создается впечатление, что в столице Азербайджана не понимают подавляющую зависимость их государства от добрососедских отношений со своим северным соседом, быть может, рассчитывая, что «Запад им поможет». Зазнавшаяся от победы над армянскими ополченцами Карабаха власть так и не усвоила исторической истины о том, что для европейской элиты Азербайджан – третьесортное территориальное образование, у которого можно только выкачивать нефть и газ по льготным расценкам, поставлять новоиспеченным туземцам продукты, которые уже устарели и не пользуются спросом в странах Запада.

Азербайджан плюет в колодец, из которого десятилетиями брал чистую воду.

Что касается русских, то они еще далеко не все имеющиеся в их руках средства применяют, чтобы вывести азербайджанских властей из эйфории. Не стоит забывать, что более миллиона граждан этой республики нашли себе «кусок хлеба с маслом» в России и кормят своих соотечественников в метрополии.