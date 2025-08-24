Гуманная война Израиля

Юрий Веселов, военный обозреватель

Мировая история богата военными и политическими деятелями, мечтавшими о новых завоеваниях, создании великих империй. Чингиз Хан, Салах ад-Дин, короли Туманного Альбиона… Всех не перечислишь. Наконец, Лев Троцкий, мечтавший о мировой социалистической революции. Где они, и чего они добились?

В наше время на историческую арену выплыл Реджеп Эрдоган, турок, мечтающий построить Великий Туран в составе Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Татарии, Башкирии, российских республик Кавказа и еще кого-то вплоть до Урала. Одним словом, создать новую Османскую империю на новых территориях.

А еще вырос из детских штанов мирового сионизма Биньямин Нетаньяху, еврей, поддерживаемый иудеями-ортодоксами с их мечтами создания Великого Израиля.

Неделю тому назад, выступая по израильскому телеканалу i24, премьер заявил о своей приверженности мечте о «полноценной земле Израиля» - увеличении территории еврейского государства за счет земель соседей. На сегодняшний день это государство незаконно присвоило значительные части территории Палестинской Национальной Автономии на западном берегу реки Иордан, ведет войну в секторе Газа, аннексировало большую часть оккупированных Голанских высот, Тивериадское озеро и несколько южных районов Сирии.

Надо отметить, что идея «полноценной земли» не нова в Израиле: она существовала с момента идеологии сионизма. В современное время ей придают уже научное обоснование. В 2012 году при финансовой поддержке американскими, местными и международными сионистскими организациями в стране приступил к работе научно-исследовательский институт под названием «Библейский Кохилт» с задачей обеспечения правовой и социальной основы для воплощения в жизнь идей Великого Израиля.

По сообщению арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», с момента создания институт выпустил примерно 100 «научных работ» в оправдание и пропаганде идеи в областях права, политики, экономики, социальной жизни, образовании, а также противодействии ООН и Соглашениям в Осло. Став ориентиром для правых партий Израиля, он разрабатывал принятый в 2018 году Закон о национальном государстве, который сделал иудаизм «высшей отдельной расой» в Израиле, превратив национально-расовую дискриминацию (против палестинцев) законной.

Проект «полноценной земли» претендует на присоединение к Израилю территории так и не созданной официально Палестины, Иордании, Южного Ливана до реки Литани и Сирии до Евфрата. Так что действия нынешнего правительства Биньямина Нетаньяху по полному завоеванию палестинского сектора Газа с выселением арабского населения и последующей аннексией его территории входит в планы данного проекта.

18 августа начальник генерального штаба ВС Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир провел на одной из военных баз совещание с командным составом видов и родов войск, на котором доложил замысел военной операции по оккупации сектора Газа и полному уничтожению вооруженных формирований палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС). На совещании были заслушаны офицеры в звене взвод-батальон, которые рассказали об опыте ведения боев в Ливане, Сирии и против палестинцев.

Генерал проинформировал участников об этапах операции и привлекаемых к ней средствах. Все военные действия должны быть направлены на завоевание и уничтожение палестинских боевиков в самом городе Газа – последнем и самом сложном очаге сопротивления.

На начальном этапе предусматривается в течение двух-трех недель выдавить из города гражданское население в южную часть сектора и соседний Египет, где будут созданы палаточные лагеря для беженцев. Для этого использовать как мирные (информационные) средства, так и военные при постепенном наступлении сухопутных частей и подразделений с активной огневой и авиационной поддержкой артиллерии, самолетов и БПЛА.

На последующем этапе планируется активизировать боевые действия в городских кварталах, но при этом избегать спешки в продвижении до того, как не будут подавлены огневые точки противника. Задачи по их уничтожению возлагаются на авиацию, полевую и морскую артиллерию, ударные беспилотники. Проходы для бронетехники в наступлении будут расчищать от обломков зданий инженерная техника. Время на проведение данного этапа не определено, но он может занять до четырех месяцев.

Эяль Замир сообщил, что с планом проведения операции ознакомлено командование ВС США. Он заявил собравшимся о том, что «война еще не закончилась и генеральный штаб учел все детали операции, чтобы завершить ее самым эффективным способом. Как это происходило в Иране, Ливане, Йемене, на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Особое внимание будет уделено городу Газа».

Несмотря на заверения генерала об осторожном для населения продвижении, командование формирует крупную группировку наземных сил. Об этом сообщает израильская газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на анонимный источник в военном ведомстве.

Вряд ли израильтянам удастся в короткие сроки отселить гражданское население Газы в безопасные районы. По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», в городе остаются примерно один миллион человек. С начала октября 2023 года жертвами войны в секторе стали более 60 000 мирных палестинцев, ранены более 160 000 человек.