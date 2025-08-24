Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» никто не отменял - эксперт

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по терактам на "Северных потоках" пройдет 26 августа по запросу России. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг в Италии по ордеру Германии был задержан украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Генпрокуратура ФРГ утверждала, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в ведомстве подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции.

Задержанный украинец отказался от добровольной экстрадиции в Германию. На судебном заседании он утверждал, что во время подрыва "Северных потоков" находился на Украине. В Германии, где он должен предстать перед следствием и судом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «пока нельзя точно сказать, как эта новость вписывается в нынешний политический контекст. Может европейцы ищут свое место в послевоенной Европе, и им в нынешних условиях лишнее напряжение не нужно. А может, Европа в целом стала уставать от созданных в связи с этими взрывами проблем».

По словам эксперта, «надо понимать, что наличие человека, который говорит, что за диверсией стоят не американцы, а кто-то еще, которых он знает, это еще не доказательство, и нужно проверить, что он говорит. Поэтому Россия будет стоять на версии, что за диверсией на «Северных потоках» стоят США, как минимум до тех пор, пока не появятся стопроцентные доказательства обратного. И нынешний арест и возможная выдача подозреваемого украинца Германии может изменить ход расследования, но только в случае, если есть четкие доказательства. Надо понимать, что Россия не ищет врагов, а Россия ищет виновных. Поэтому если выяснится, что виновные не американцы, а кто-то еще, значит виновные не американцы. А европейцы в этой ситуации хотят выглядеть могущественными и добрыми одновременно. Получается не всегда, но мечта остается все равно»