Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
24 августа 2025 / 02:51
КОТИРОВКИ
USD
24/08
80.7498
EUR
24/08
93.6274
Новости часа
Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
Москва
24 августа 2025 / 02:51
Котировки
USD
24/08
80.7498
0.0000
EUR
24/08
93.6274
0.0000
Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе
Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе
23 августа 2025 / 20:01
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
23 августа 2025 / 19:50
Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» никто не отменял - эксперт
Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» никто не отменял - эксперт
23 августа 2025 / 19:33
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
23 августа 2025 / 19:50
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог

Осталось меньше недели до 27 августа — даты вступления в силу 50% пошлин Трампа на индийские товары, введенные, в том числе, за покупку российской нефти. На этом фоне 21 августа президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает в этой связи, что «сроки введения 50%-ных  пошлин США на индийские товары следуют только из заявлений Трампа. Он говорит, что пока пытается дать шанс мирному процессу, и это правильный и конструктивный подход.  Идея торговой войны с Индией являлась проигрышной для самих США и в значительной степени проистекала от неверной оценки ситуации вокруг украинского конфликта. Поэтому будем исходить из того, что встреча Трампа с Владимиром Путиным позволила США скорректировать свое видение этой ситуации и подойти к вопросу более конструктивно».  

По словам эксперта, «если же Трамп все-таки введет эти пошлины, то, безусловно, любое давление на тех или иных наших партнеров со стороны США, особенно связанное с политически ангажированными, идеологически ангажированными оценками деятельности России и ситуации вокруг БРИКС, будет способствовать дальнейшему сплочению наших рядов. Мы видим, что это уже привело к потеплению отношений между Индией и Китаем. Поэтому нет оснований предполагать, что это может привести к какому-либо кризису в диалоге Москвы и Дели».  

Прогнозируя развитие ситуации, Антон Гришанов подчеркул, что «мы исходим из того, что Трамп выбрал другую линию поведения и пытается урегулировать конфликт на Украине через дипломатию, а не через давление. И если он решится на введение этих пошлин, то он нанесет серьезный удар по собственным дипломатическим усилиям по разрешению украинской проблемы. Очевидно, что это не в его интересах. Поэтому пока все говорит, что он скорректировал свои подходы к давлению на Дели и на других наших партнеров».      

Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе
Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог
Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» никто не отменял - эксперт
Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» никто не отменял - эксперт
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Лукашенко анонсировал визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином
11:26
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным и Трампом в Москве
10:55
В России 59% работающих родителей намерены пойти на линейку
10:41
Вэнс: США в курсе особенностей позиций России и Украины в переговорах
10:18
В России с сентября запретят управлять авто при дальтонизме и аутизме
21:57
Путин отметил, что у России сформирован надежный ядерный щит
21:40
Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина
21:22
Медведев заявил, что на Украине не должно быть "миротворцев" НАТО
20:57
Мантуров: саммит России и Индии планируется провести в 2025 году
20:41
На орбиту выведен биологический спутник "Бион-М"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения