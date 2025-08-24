Трамп корректирует жесткий подход к Дели - политолог

Осталось меньше недели до 27 августа — даты вступления в силу 50% пошлин Трампа на индийские товары, введенные, в том числе, за покупку российской нефти. На этом фоне 21 августа президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает в этой связи, что «сроки введения 50%-ных пошлин США на индийские товары следуют только из заявлений Трампа. Он говорит, что пока пытается дать шанс мирному процессу, и это правильный и конструктивный подход. Идея торговой войны с Индией являлась проигрышной для самих США и в значительной степени проистекала от неверной оценки ситуации вокруг украинского конфликта. Поэтому будем исходить из того, что встреча Трампа с Владимиром Путиным позволила США скорректировать свое видение этой ситуации и подойти к вопросу более конструктивно».

По словам эксперта, «если же Трамп все-таки введет эти пошлины, то, безусловно, любое давление на тех или иных наших партнеров со стороны США, особенно связанное с политически ангажированными, идеологически ангажированными оценками деятельности России и ситуации вокруг БРИКС, будет способствовать дальнейшему сплочению наших рядов. Мы видим, что это уже привело к потеплению отношений между Индией и Китаем. Поэтому нет оснований предполагать, что это может привести к какому-либо кризису в диалоге Москвы и Дели».

Прогнозируя развитие ситуации, Антон Гришанов подчеркул, что «мы исходим из того, что Трамп выбрал другую линию поведения и пытается урегулировать конфликт на Украине через дипломатию, а не через давление. И если он решится на введение этих пошлин, то он нанесет серьезный удар по собственным дипломатическим усилиям по разрешению украинской проблемы. Очевидно, что это не в его интересах. Поэтому пока все говорит, что он скорректировал свои подходы к давлению на Дели и на других наших партнеров».