Арабист Сурков: Израиль вряд ли добьется всех целей в Газе

"Врата ада" откроются для палестинского радикального движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока радикалы не согласятся на условия Израиля и не освободят всех заложников. С таким предупреждением 22 августа выступил глава израильского министерства обороны Исраэль Кац.

"Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение", - написал он в X, комментируя решение властей еврейского государства утвердить армейские планы по разгрому радикального движения в Газе.

"Если они [ХАМАС] не согласятся, Газа - столица ХАМАС - станет Рафахом и Бейт-Хануном (города, где уже проводили операции израильские военные)", - добавил Кац. Министр обороны также заявил, что израильские власти утвердили план Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по действиям против ХАМАС в Газе.

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, где записал видеообращение, в ходе которого сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по Газе. Кроме того, он сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, "эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - идут рука об руку", то есть будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков полагает, что, «скорее всего, Израилю в полной мере своих военных целей достичь не удастся. ХАМАС долго к этому готовился, у них остались и люди, и оружие. Поэтому попытка оккупации Газы приведет просто к затяжной партизанской войне на ограниченной территории. Но, тем не менее, будут и потери, и теракты, и можно ожидать, что напряженность сохранится еще очень долгое время».

По словам эксперта, «проблема в том, что палестинцев никто не готов у себя принять. Если Израиль или Трамп не договорятся с арабской или мусульманской стороной о перемещении палестинцев, а шансы на это невелики, то, скорее всего, это будет очередная гуманитарная катастрофа с метанием людей по сектору Газа и попытками их укрыться от бомбежек, обстрелов и просто от голода. И пока можно только на такой сценарий рассчитывать».