Парад в Пекине как дипломатическая схватка КНР и Запада

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правительство Японии призвало зарубежные страны воздержаться от участия в мероприятиях, организуемых Китаем в сентябре в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает японское агентство Киодо Цусин со ссылкой на дипломатические источники.

Парад, запланированный на площади Тяньаньмэнь в Пекине на 3 сентября, посвящён, как объявлено в КНР, победе в «Войне сопротивления японской агрессии» 1937–1945 годов и «Мировой антифашистской войне». Япония же стремится предотвратить распространение китайской интерпретации исторических событий тех лет.

Согласно источникам японского агентства, через свои посольства за рубежом Токио проинформировал ряд государств, что памятные мероприятия в Китае носят антияпонский характер и участие лидеров в них должно быть тщательно обдуманно.

Перед этими событиями 1–2 сентября в Тяньцзине, вблизи Пекина пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. МИД КНР объявил, что в нем примут участие президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств Белоруссии, Индии, Ирана, Турции, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Мальдив, Непала, Египта, Туркмении, Индонезии, Малайзии, Вьетнама. Среди приглашенных также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Ожидается, что они примут участие как в саммите, так и в мероприятиях, посвящённых годовщине войны. Кроме того, для участия в параде к ним присоединятся президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Интерес представляет присутствие на параде президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Он получил приглашение китайской стороны, но пока официального подтверждения со стороны Сеула нет. Однако в 2015 году президент РК Пак Кын Хе посетила мероприятие в честь Дня Победы в 2015 году, создав прецедент, который влияет на решения нынешней сеульской администрации. Возможно, что вместо Ли в Пекин отправится спикер Национальной ассамблеи У Вон Шик - второе по протоколу должностное лица в стране.

Между тем, Ли Чжэ Мён, завершив 24 августа свой первый зарубежный визит в Токио, отправляется в Вашингтон, где ему предстоят крайне непростые переговоры с администрацией Трампа по тарифам и вопросам безопасности.

В Токио крайне позитивно оценили итоги состоявшихся переговоров. В Японии нацелены на укрепление военно-политических отношений в треугольнике Токио-Сеул-Вашингтон для парирования китайской и северокорейской угроз. Однако, судя по всему, главный раздражитель в двусторонних отношениях – проблема компенсаций за рабский труд корейцев на японских предприятиях в годы войны, а также принуждение кореянок к работе в полевых борделях японской армии, осталась без движения.

С другой стороны, КНР является главным торговым партнером Южной Кореи и имеет серьезное влияние на проблемы безопасности на Корейском полуострове. Сближают два государства и общие оценки преступлений японской военщины в годы войны.

Видимо, окончательное решение южнокорейский президент примет по итогам переговоров с Трампом, оценив его действительные настроения в отношении КНР.

Европа же, как сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, решила проигнорировать парад в Пекине якобы из-за возможного присутствия на нем президента России Владимира Путина. Источники SCMP сообщили, что послы некоторых стран решили прямо отказаться от участия, а другие в начале сентября «уедут в отпуск». На параде не будет присутствовать посол Европейского союза в Китае Хорхе Толедо.

Что касается США, то месяц назад Киодо Цусин опять же со ссылкой на анонимов сообщило, что Китай планирует пригласить на военный парад президента США Дональда Трампа. Ранее во время телефонного разговора 5 июня Си Цзиньпин пригласил Трампа снова посетить Китай, за что президент США выразил искреннюю признательность, согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая. Трамп, который в последний раз посещал Китай в 2017 году, сказал, что принимает приглашение.

Эти сообщения породили волну прогнозов о возможной тройственной встрече в рамках торжественных мероприятий лидеров США, КНР и России. Однако Пекин официально не подтвердил приглашение Трампа, а по сообщению Reuters, представитель Белого дома в ответ на вопросы журналистов отказался комментировать возможность визита Трампа в Пекин в начале сентября 2025 года.

В 2015 году лидеры крупнейших западных стран и Японии не приняли участия в параде.