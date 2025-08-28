Силуанов сделал прогноз по росту экономики России в 2025 году

Рост ВВП России по итогам 2025 года составит не менее 1,5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Он обратил внимание на достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, по его словам, согласно прогнозам министерства, экономический рост составит не менее 1,5%.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что работа над макропрогнозом продолжается, обновленные показатели будут представлены в ближайшее время.