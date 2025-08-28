Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
Экономика
Силуанов сделал прогноз по росту экономики России в 2025 году
27 августа 2025 / 16:33
© Михаил Метцель/ ТАСС
Рост ВВП России по итогам 2025 года составит не менее 1,5%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Он обратил внимание на достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, по его словам, согласно прогнозам министерства, экономический рост составит не менее 1,5%.
В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что работа над макропрогнозом продолжается, обновленные показатели будут представлены в ближайшее время.