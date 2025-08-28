В Армении заявили, что не брали обязательств перед Азербайджаном изменить конституцию

Ереван не брал на себя обязательств перед Баку по изменению конституции. На это обратил внимание глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

"Конституция не обсуждалась в Вашингтоне. У нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять наш основной закон", - подчеркнул он.

Некоторое время назад в Азербайджане заявили о готовности окончательно подписать мирный договор с Арменией после того, как из ее конституции будет исключена ссылка на Декларацию независимости, в которой имеется пункт о Карабахе.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян, и другие чиновники заявляли, что рассматривают вопрос внесения изменений в конституцию, что при этом якобы не имеет ничего общего с требованиями Баку. Вместе с тем, по мнению армянской оппозиции, Пашинян лишь делает уклончивые заявления, а внесение изменений в основной закон будет выполнением предварительного условия азербайджанского руководства.

8 августа в Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире между двумя странами. После этого Пашинян выступил с утверждением о том, что в регионе уже установился мир.