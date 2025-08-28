Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 августа 2025 / 09:08
КОТИРОВКИ
USD
28/08
80.4421
EUR
28/08
93.3428
Новости часа
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
Москва
28 августа 2025 / 09:08
Котировки
USD
28/08
80.4421
0.0000
EUR
28/08
93.3428
0.0000
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Медведев обрисовал спор Польши и Украины словами Тараса Бульбы
27 августа 2025 / 16:59
Медведев обрисовал спор Польши и Украины словами Тараса Бульбы
© Михаил Метцель/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обмен враждебными политическими заявлениями, который происходит в последние дни между Польшей и Украиной. На его взгляд, лучше всего для описания ситуации подходят слова из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

"Когда ругаются клинические русофобы - ляхи и бандеровцы, - это хорошо", - отметил политик. "Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…" - указал он.

Зампред СБ РФ напомнил предысторию. "Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Польши Кароль Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", - написал он.

Медведев подчеркнул, что "в ход пошли угрозы лишить укронацистов самого святого - пайки сала и рюмки польской водки, а то и вовсе изгнать немытых холопов прочь из Ржечипосполитой". Представители киевского режима "орут про европейские ценности и необходимость крепче объединиться против проклятых орков", добавил он.

В понедельник Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. Он также предложил приравнять бандеровскую символику к нацистсткой и ввести уголовную ответственность за ее использование.

Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году
20:56
KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
20:35
Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина
20:16
Цена золота впервые с 11 августа поднималась выше $3 450 за тройскую унцию
19:57
Zeit: в ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"
19:36
Жертвами стрельбы в школе в США стали два ребенка
19:15
Рютте заявил, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы
18:58
Миронов считает, что Max будет востребован у миллионов пользователей
18:45
Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за "поддержку протестов"
18:31
Макрон, Мерц и Туск прибыли в Кишинев на День независимости
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения