Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обмен враждебными политическими заявлениями, который происходит в последние дни между Польшей и Украиной. На его взгляд, лучше всего для описания ситуации подходят слова из повести Николая Гоголя "Тарас Бульба".

"Когда ругаются клинические русофобы - ляхи и бандеровцы, - это хорошо", - отметил политик. "Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…" - указал он.

Зампред СБ РФ напомнил предысторию. "Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Польши Кароль Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским", - написал он.

Медведев подчеркнул, что "в ход пошли угрозы лишить укронацистов самого святого - пайки сала и рюмки польской водки, а то и вовсе изгнать немытых холопов прочь из Ржечипосполитой". Представители киевского режима "орут про европейские ценности и необходимость крепче объединиться против проклятых орков", добавил он.

В понедельник Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. Он также предложил приравнять бандеровскую символику к нацистсткой и ввести уголовную ответственность за ее использование.