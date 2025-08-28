Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Цена вопроса - четыреста килограммов урана
Израиль готовит новое нападение на Иран
27 августа 2025 / 18:34
Цена вопроса - четыреста килограммов урана

Юрий Веселов, военный обозреватель

По мнению российских военных специалистов, перспективы очередного военного конфликта между Израилем и Ираном до конца текущего года достаточно велики. Свидетельством этому являются угрожающие заявления в адрес Исламской Республики представителей руководства еврейского государства, действия его армии и специальных служб в регионе, вовлечение во враждебную Ирану политику США и ряда стран Западной Европы.

Выдвинутые Британией, Германией и Францией жесткие требования к Ирану о полном свертывании его ядерной энергетической программы, проведения переговоров с целью допуска специалистов МАГАТЭ ко всем предприятиям атомной промышленности до конца августа текущего года по сути являются ультиматумом Тегерану. В противном случае эти страны угрожают выдвижением предложения в ООН о введении повторных международных санкций до истечения срока действия резолюции Совета Безопасности 2231 от 2015 года. Встречи иранских представителей и международных наблюдателей проходят в Вене, однако персы вряд ли пойдут на уступки без четких международных гарантий того, что МАГАТЭ не исказит реальную ситуацию в ядерных достижениях Ирана в пользу его яростных противников.

Израиль считает, что нанесенные по иранским предприятиям в Фордо, Натанзе и Исфахане лишь приостановили выполнение иранской программы атомной энергетики. В Тель-Авиве полагают, что персы заблаговременно спрятали до 400 килограммов обогащенного урана, который после несложной технологической обработке можно использовать для нескольких ядерных боеприпасов. Власти еврейского государства не скрывают, что война с Ираном не завершена, и лишь поставлена на паузу. В июне состоялся только первый этап, который должен быть продолжен.

Надо признать очевидное – обладай Иран ядерным оружием, вряд ли Израиль осмелился бы нападать на Исламскую Республику. Но данного оружия у нее нет. Поэтому израильтяне считают, что им позволено все.

Рассматривая израильско-иранские отношения в последние десятилетия, можно сказать, что программа развития атомной энергетики Ирана является лишь поводом для войны против него. На самом деле в последние годы это государство из технологически отсталого субъекта превратилось в мощную по своему военному потенциалу и политически влиятельную страну на Ближнем и Среднем Востоке, несмотря на 40-летние международные санкции. За этот период времени Иран привлек на свою сторону Сирию, многочисленные военно-политические и религиозные группировки в Ираке, Ливане, Северном Йемене и даже в Палестине, составившие определенную угрозу безопасности еврейскому государству.

Тель-Авив не скрывает, что в очередной войне он задействует силы и средства, в много раз больше и мощнее, чем в июне с целью нанесения экономике и военному потенциалу Ирана «стратегического ущерба», который вызовет недовольство общества и смещения режима аятолл. Премьер Биньямин Нетаньяху в последнее время неоднократно открыто обращался к иранскому народу с призывами к совершению государственного переворота, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир угрожал верховному лидеру аятолле Али Хаменеи убийством.

Надо признать подготовку Израиля к очередной войне против Ирана. Подтверждением этого может служить фактическая деятельность еврейского государства.

Так, в настоящее время Тель-Авив «зачищает» остатки лояльных Тегерану сил, для обеспечения безопасности своего тыла. Операция по полному уничтожению боевиков палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС) в городе Газа и его окрестностях представляет собой одну из основных задач по обеспечению военных действий против Ирана. По словам Нетаньяху, операция «Гидеон-2» рассчитана до декабря. Но, судя по привлечению к ней в общей сложности до 180 тысяч военных (включая 130 тысяч резервистов) и оружие всех видов армии, она будет завершена намного раньше.

Одновременно Израиль открыл фронт войны против вооруженных формирований «Ансар Алла» (хуситы) в Северном Йемене. Лояльная иранцам группировка периодически пытается нанести удары баллистическими ракетами и беспилотными аппаратами по израильской территории. И, хотя эти действия по своим результатам не достигают качественного эффекта, но они отвлекают значительные силы и средства евреев на обеспечение безопасности своих военных объектов и городов. По состоянию на 25 августа ВВС Израиля нанесли 14-й воздушный налет на Северный Йемен. Мощным ударам подверглись международный аэропорт в Сане (сгорели два гражданских самолета), две электростанции и крупный топливный терминал в столице. Ранее израильская авиация вывела из строя объекты водоснабжения.

От авианалетов израильтян по Сане увеличивается количество жертв мирного населения, среди которого наблюдается недовольство политикой и действиями руководства хуситов. В подготовке провоцирования выступлений против режима активно привлекаются средства информации Южного Йемена, с территории которого ведется радио и радиотехническая, а также агентурная разведка деятельности «Ансар Алла». Следует предполагать, что Израиль будет расширять масштабы военных действий против хуситов.

Некогда союзная Израилю Сирия полностью выведена новым режимом из конфронтации. Израильтяне и сирийцы ведут интенсивные переговоры о заключении договора о безопасности и доверии: Дамаск надеется на отвод израильских войск из ряда южных районов страны. Израильтян полностью удовлетворяет враждебная позиция новых сирийских властей по отношению к Ирану и лояльным ему военно-религиозным организациям в регионе. По данным сирийского информационного агентства SANA, сотрудники государственных служб безопасности еженедельно задерживают на границе с Ираком транспортные средства с контрабандным оружием и военным имуществом из Ирана. Вполне вероятно, что израильтяне наладили с сирийцами сотрудничество разведок.

В соседнем Ливане идут интенсивные споры в руководстве относительно необходимости полного изъятия у «Хизбаллы» всех видов оружия и военного имущества. Общественные деятели, в основном представители суннитов, обвиняют лидеров организации в дестабилизации, многочисленных жертвах среди мирного населения и кризиса в экономике. Тем временем Израиль продолжает периодически наносить авиационные удары по югу и северу Ливана, препятствует национальной армии страны распространить контроль над приграничной с еврейским государством территорией.

Вышеизложенные признаки позволяют сделать вывод о том, что военно-политическое руководство Израиля проводит мероприятия по подготовке очередного и мощного по своей силе удара по Ирану.

       

