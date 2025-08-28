Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Подрыв в сентябре 2022 года трансбалтийских подводных магистралях «Северный поток» и «Северный поток – 2» вновь в заголовках западных СМИ. Прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координировании подрывов газопроводов. Правоохранители провели операцию 21 августа в окрестностях Римини на основании европейского ордера на арест; Кузнецов не оказал сопротивления.

Апелляционный суд в Болонье (Италия) оставил Сергея Кузнецова под стражей. Вопрос о его экстрадиции в Германию вновь рассмотрят 3 сентября. Фигурант, по данным агентства АНСА, во время заседания суда не признал свою вину и утверждал, что в момент инцидента находился на территории Украины. Кузнецов также заявил суду, что не согласен на выдачу ФРГ.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что украинец, подозреваемый в координации подрыва «Северных потоков» и задержанный в Италии, может также иметь отношение ко взрыву на нефтяном танкере Seajewel в Лигурийском море в феврале этого года.

Между тем The Wall Street Journal утверждало, что подозреваемый — капитан вооруженных сил Украины в отставке, ранее служил в СБУ. Предположительно, как пишет газета, он возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских лиц, завербованных специальным украинским военным подразделением для подрыва трубопроводов.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с задержанием в Италии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Двойные стандарты западных стран в вопросе теракта на "Северных потоках" лишь доказывают их незаинтересованность в объективном расследовании, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. "Подобные двойные стандарты лишь укрепляют нас в выводе о том, что западные коллеги абсолютно не заинтересованы в результативном и объективном расследовании совершенного в Балтийском море теракта. И лишь убеждают нас в правильности линии на скорейший запуск международного расследования", - сказал дипломат.

Действительно, Запад сдерживает Россию в части подключения к расследованию терактов, выстаивая свою сомнительную версию преступления. Москва резонно видит заказчиком подрыва трансбалтийских труб США, а не Украину. Пойманный якобы исполнитель, даже вместе с командой подельников с пресловутой яхты «Андрамеда», попросту не смогли бы «технически» провести столь масштабную диверсию без прямого участия в теракте спецслужб Запада.

Если рассуждать о будущем «Северных потоков», то планы их перезапуска вроде как не нулевые. Скажем, представитель швейцарской фирмы Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим Nord Stream 2 AG, заявлял, что компания планирует сценарий, согласно которому газопровод начнет работать в 2030 году и прослужит 50 лет. Это оптимистичное заявление зиждется на циркулирующих слухах о перспективе американских инвестиций в «реинкарнацию» проекта.

В начале мая агентство Reuters сообщало, что Россия и США обсудили возможность приобретения американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток» или трубопроводе, идущем через территорию Украины. Газета The Financial Times указывала, что разработкой программы перезапуска «Северного потока 2» занимается бывший исполнительный директор оператора проекта Маттиас Варниг. Также некоторые таблоиды писали о том, что некий тайный инвестор из США может выплатить долги «Северного потока – 2» и что ведутся закулисные переговоры о возобновлении работы газопровода. Москва все опровергала.

Брюссель, как известно, ставит цель полностью отказаться от поставок российского газа за ближайшие несколько лет, рассчитывая на альтернативные поставок, прежде всего — американский СПГ. При этом игнорируя экономическую проблематику такого замещения — за метановозы с «молекулами свободы» придется солидно переплачивать. Причем дороговизна этих энергоресурсов сильно понижает конкурентоспособность ряда отраслей промышленности. Энергетическая безопасность Евросоюза продолжает слабеть, в том числе за счет истощения собственной ресурсной базы.

Тем временем настрой ЕС в части отказа от российских энергоносителей все фанатичней. В прошлом месяце запретил любые транзакции, связанные с «Северными потоками». Введенный 19 июля соответствующий запрет коснулся как закупки газа, так операций по обеспечению функционирования трубопроводов, сообщается в официальном журнале ЕС. «Вводятся ограничительные меры, запрещающие любые транзакции, прямо или косвенно связанные с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2"», — подчеркивается в документе. Если так – то значит, они имеют смысл.