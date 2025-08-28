Лишние люди: запреты Запада для украинских беженцев

Марина Харькова, журналист, Донецк

США начинают поэтапный отказ от временной защиты, предоставленной 120 тысячам украинских беженцев. «С сегодняшнего дня украинцы начинают терять свой юридический статус в стране, что означает риск задержаний и депортации. Если Белый дом не примет решение о продлении защиты, то механизм будет деактивирован автоматически», — сообщает The Wall Street Journal.

В США украинские беженцы по программе гуманитарной защиты администрации предыдущего президента Джо Байдена могли жить и работать до двух лет с правом продления. Но администрация Трампа приостановила все заявки на продление гуманитарного статуса для украинцев. Те, у кого истёк срок пребывания, рискуют оказаться без документов, работы и жилья, и вынуждены будут уехать.

Начались проблемы и в Евросоюзе, где от украинских беженцев начали избавляться – и с помощью новых жестких ограничений, и депортируя их. Хотя ЕС принял общую директиву о продлении программы предоставления временного убежища гражданам Украины на территории всех государств — членов ЕС до марта 2027-о года, по факту каждая страна, вопреки этой установке, взяла курс на изгнание украинцев, или ухудшение условий их пребывания в Европе.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. А по информации Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим беженцам с Украины. Он отметил, что за 3,5 года ситуация изменилась, поэтому законодательство нужно скорректировать. Навроцкий подчеркнул, что ежемесячное пособие «800+», которое представляет собой выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, будут платить только работающим украинцам. Это же требование касается и медицинского обеспечения. Президент Польши указал, что неработающие граждане Украины не платят отчисления в Фонд здравоохранения, из-за чего они находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши.

Глава Министерства внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна не намерена делать исключений для граждан Украины, нарушающих общественный порядок. По его словам, в подобных случаях они будут нести ответственность на общих основаниях и депортированы. Министр подчеркнул, что наличие у украинцев статуса «военных беженцев» не освобождает их от соблюдения польских законов и не дает права на поблажки.

На днях начальник польской пограничной службы Роберт Баган сообщил о депортации 57 граждан Украины, причастных к беспорядкам на концерте исполнителя Макса Коржа в Варшаве. По его словам, 13 человек уже были выдворены в принудительном порядке, еще 10 нарушителей покинули Польшу добровольно. В отношении 30 участников инцидента введен запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе Варшавы на концерте рэпера, где украинцы размахивали флагами со стилизованной свастикой и бандеровскими символами. В Польше с бурным негодованием отреагировали на это, так как эти флаги напрямую связаны с трагедией Польши - Волынской резней, где бандеровцы зверски убили более сотни тысяч поляков. Как известно, Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков. И когда символ убийц был развернут украинской молодежью на польской территории, это было воспринято как откровенное глумление над поляками и вызвали у них нешуточный гнев.

Затем грянули новые скандалы с украинскими беженцами, когда в Польше были шокированы актом вандализма в отношении монумента, возведенного в память о поляках «Волынская резня» в Домоставе. Памятник представляет собой украинский трезубец, на который насажен польский младенец. У основания монумента – отрубленные детские головы на кольях. И этот памятник был осквернен нарисованным флагом цветов бандеровской военной структуры и оскорбительными надписями. Полиция Польши задержала преступника - 17-летнего украинца. Как выяснило польское следствие, это уже не первый случай, когда украинец уродует объекты, представляющие культурную и историческую ценность, и что до этого он успел похозяйничать и в других польских городах. По словам пресс-секретаря польских спецслужб Яцека Добжиньского, юный бандеровец уже рисовал бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и Домоставе.

Дело дошло до того, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена). Польский лидер заявил, что в проекте закона о гражданстве он предложил новые условия для его получения для приезжих из Украины.

«Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: "стоп бандеровщине"», — заявил Навроцкий.

Кроме того, украинцы подпитывают нетерпимость поляков к себе наглым поведением и криминальными выходками. Переехавшие в Польшу украинцы открывают фирмы, которые занимаются завозом нелегальных мигрантов. С такими обвинениями выступил один из лидеров польской партии «Конфедерация» Павел Сидек. В качестве примера он привел агентство Human Power Service, основанное выходцами с Украины Эрнестом Кучеренко и Дмитрием Минаевым. Их фирма размещает рекламу, где африканцев зовут работать в Польшу. Украинка Стефания Федорив также рекламирует услуги рекрутинга рабочих из африканских и азиатских стран. Еще одна фирма Migrant Expert, занимающаяся легализацией пребывания приезжих из Азии и Африки, принадлежит украинскому коммерсанту Юрию Хулетсу.

В результате подобных общественных настроений и нехватки бюджета с осени 2025 года в Польше вступают в силу новые ограничения для украинцев. С 31 октября прекратится массовое размещение украинцев в центрах: жилье и питание будут предоставляться лишь детям, пенсионерам и людям с инвалидностью. Компенсация составит всего лишь 15 злотых в день - это чуть больше 300 рублей. Ужесточается регистрация, отменяются льготы, расширяется список причин для аннулирования вида на жительство и депортации украинцев.

Власти Финляндии тоже отменяют выплаты по программам интеграции беженцев и искателей убежища, при этом больнее всего решение ударит по беженцам из Западной Украины. Этот шаг, по расчетам Минфина Финляндии, позволит сэкономить 317 миллионов евро.

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что украинцам ограничат предоставление статуса беженца. А жителям Западной Украины такой статус теперь будет предоставляться только в исключительных случаях.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан заявил, что нельзя предоставлять беженцам с Украины помощь в большем размере, чем получают безработные венгерские граждане. Венгрия сразу разобралась, что беженцы с Западной Украины таковыми не являются и отсекла этих любителей европейской халявы от всех благ. Западные регионы Будапешт считает безопасными и въезжающие оттуда лишаются права бесплатного размещения в государственных центрах для беженцев. Для остальных пособие минимально – на взрослого выделяется 55 евро в месяц и 34 евро на каждого ребенка. Таким мизером венгры принуждают или жить впроголодь, или уезжать, или работать в полную силу.

Чешское агентство STEM провело опрос, где 58 % чешских респондентов считают, что их страна приняла слишком много беженцев, 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия. 60% респондентов полагают, что украинцы получают от государства больше денег, чем вносят в него. Также сообщалось, что в Чехии украинцы прозябают за чертой бедности.

«Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами значительно усложнится», – считает эксперт Йиржи Таборский.

Социологическое исследование показало, что в наибольшей степени у чехов объектом ненависти, агрессии и физического насилия становятся именно украинцы. В частности, за размахивание украинским флагом уже начали бить, как это было на политическом митинге, где чехи набросились на украинца, бегавшего со своим флагом.

Великобритания отказывает украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий. После окончания срока действия трехлетних виз тысячи украинцев не могут доказать свое право оставаться в стране. Отказом в продлении виз британские власти тоже принуждают украинцев возвращаться, откуда приехали.

Немцы тоже станут экономить на расходах на социальное обеспечение и исключить из числа тех, кто получает более высокие выплаты, всех украинских беженцев, а не только новоприбывших. На этом настаивают и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Лидер немецкой партии «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель призвала вообще отменить гражданское пособие для украинских беженцев, при этом сопредседатель этой партии Тино Хрупалла дополнил, что «украинцы получают его несправедливо и должны вернуться в свою страну». В Германии считают, что решение о повышенных выплатах украинцам было принято «в состоянии аффекта, не руководствуясь логикой».

Только за один год содержание украинских беженцев обошлось немецкому бюджету в 6,3 млрд. евро. По информации немецких СМИ, более 150 тысяч украинских мужчин призывного возраста получают помощь от немецкого государства на сумму 1,3 миллиарда евро в год. При этом за три с половиной года трудоустроились лишь треть украинских беженцев. По состоянию на апрель 2025 года около 1,26 миллиона беженцев из Украины прибыли в Германию.

Украинские беженцы сильно раздражают немцев еще и тем, что многие оказались не просто тунеядцами, но и мошенниками. Издание Bild рассказало о расследовании в Тюрингии, где проверка выявила, что украинские беженцы параллельно и массово регистрируются в других странах Евросоюза, чтобы получать пособия одновременно из нескольких источников.

Между тем, украинские мигранты интересны европейским компаниям только в качестве чернорабочих — украинцам предлагают стать уборщиками, кладовщиками и сезонными работниками на полях и в теплицах. Агентства, которые занимаются наймом украинских граждан на работу в Европу, чаще всего предлагают вакансии, не требующие квалификации, образования и знания языка. В числе вакансий - сортировка и упаковка товара, уборка отелей или кемпингов и тому подобные предложения.