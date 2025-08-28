Санайпей Танде представит Кению на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом со ссылкой на пресс-службу конкурса сообщает ТАСС.

"От Кении будет выступать известная на родине певица, ведущая, актриса Санайпей Танде. Она родилась в марте 1985 года и превоначально не планировала связывать свою судьбу с музыкой. После школы она поступила в Кенийский медицинский институт, чтобы получить профессию врача. Однако в 2004 году родные уговорили девушку принять участие в конкурсе по поиску талантов Coca-Cola Popstars", - говорится в сообщении.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

Возрожденное "Интервидение" примет Москва 20 сентября текущего года. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили порядка 20 стран, включая все государства БРИКС.