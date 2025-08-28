Президент высоко оценил рост числа турпоездок по России

Количество туристических поездок иностранцев по России увеличилось с лета прошлого года на 18%. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"У нас заканчивается летний туристический сезон", - заметил он, предоставив слово для доклада по этой теме руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Министр информировал о росте числа туристических поездок по стране в текущем году, в том числе и со стороны иностранных туристов. "Прилично - 18%", - указал глава государства.

Кроме того, Решетников рассказал о новой системе классификации гостиниц. Он также призвал отельеров оперативно выполнить оценку, напомнив о введении с 6 сентября штрафов за отказ от процедуры. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - заключил Путин.