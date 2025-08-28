Во Франции нарастает кризис режима Макрона

Левая оппозиция в парламенте Франции намерена вновь запустить процедуру отставки президента Франции Эмманюэля Макрона в случае, если правительство Франсуа Байру не получит доверия депутатов на голосовании 8 сентября. Об этом заявил основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Нужно решать причину [кризиса], а господин Байру не отвечает за ситуацию, в которой мы оказались. Это последствия плохой экономической политики и плохого политического руководства Макрона. В прошлом году мы уже подавали запрос о его отстранении от власти. 23 сентября мы повторим эту попытку и подадим, помимо вотума недоверия - хотя он, вероятно, уже не будет иметь смысла, поскольку к тому времени правительство будет свергнуто, - предложение об отстранении [президента] от власти. Он является причиной [кризиса]", - сказал он.

Меланшон заявил, что такой шаг необходим для того, чтобы помешать главе государства назначить очередного премьер-министра, который продолжит проводить его политику, приведшую к нынешней ситуации.

В августе 2024 года "Неподчинившаяся Франция" уже пыталась провести через Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) инициативу об отрешении Макрона от власти после его отказа после очередного роспуска правительства назначить премьер-министром представителя левых. И хотя Бюро, где преобладают представители левых партий, одобрило эту инициативу, она была отклонена на следующем этапе Законодательной комиссией Нацсобрания и фактически не обсуждалась депутатами. Тем не менее, если бы дело дошло до открытого голосования, соответствующую резолюцию должны были бы поддержать не менее 617 из 925 членов Нацсобрания и Сената (верхней палаты парламента).

Между тем премьер-министр Франции Франсуа Байру был готов поддержать проведение референдума по вопросу национального бюджета и экономии, однако президент Эмманюэль Макрон выразил опасение, что его результат может поставить под угрозу государственную политику. Об этом сообщила газета L'Express со ссылкой на премьера.

"Я за референдум! Я ясно это сказал. Но я понимаю сомнения президента республики. Его аргументы вполне приемлемы: что делать дальше с политикой, если мы провалимся в таком вопросе?" - заявил глава правительства изданию.

Он также сообщил, что предлагал Макрону созвать парламент на внеочередную сессию для голосования о доверии еще в июле, но до проведения пресс-конференции, на которой изложил основные направления сокращения расходов. Однако в конечном счете голосование было решено проводить уже в сентябре, после летних каникул.

Байру пообещал журналистам издания бороться за будущий проект бюджета. Он также заявил, что решил инициировать голосование о доверии правительству, чтобы закрыть этот вопрос до обсуждения законопроекта и избежать давления со стороны оппозиции, требующей "отказаться от миллиарда здесь, двух миллиардов там" или ввести новые налоги. Тем не менее премьер серьезно озабочен вопросом сохранения нынешнего кабмина и намерен "сформировать сознание и произвести политические расчеты" в ближайшие две недели до голосования. Журналисты обратили внимание на лежавший перед ним, предположительно, список депутатов, на котором он вел подсчет возможного распределения голосов. По их оценкам, пока необходимого количества не набирается.

25 августа Байру объявил, что внесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание (нижняя палата парламента) вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский отмечает, что «нынешний кризис во Франции непросто правительственный, а это кризис режима. Страна живет не по средствам, и изыскать 44 млрд евро экономии - это очень болезненная процедура. К тому же нынешний премьер Франции предложил непопулярное решение – два выходных дня отменить, но не это главное. Главное сегодня то, что обе оппозиционные партии и крайне правые, и крайне левые - «Национальное Объединение» и «Непокоренная Франция», объявили, что будут голосовать против доверия, то есть за отставку правительства 8 сентября. А на 10-е сентября назначена общенациональная забастовка и всевозможные демонстрации протеста с лозунгом «Остановим всю страну». Поэтому это очень серьезное дело, и выживет ли нынешнее правительство или оно уйдет, уже четвертое за последние два года, вопрос открытый. Но факт тот, что грядут какие-то изменения в правилах функционирования режима, и может измениться даже избирательный закон».

По мнению эксперта, «в связи с этим может встать вопрос о досрочной отставке Макрона, но сам он этого не хочет. Это значит подписаться под банкротством режима. А он пытается доказать, что два его президентских срока проходят позитивно, в то же время, это не первый кризис, с которым он сталкивается. Но сейчас это кризис не столько правительства, сколько режима. Поэтому нельзя точно предугадать, как будут развиваться дела. Но если это правительство не выживет, то не исключены опять новые выборы, и все живут уже ожидаемыми в 2027 году президентскими выборами. Из сложившейся тогда ситуации надо будет выходить через выборы, но какие - пока сказать нельзя. Может некий референдум будет, но то, что сейчас требуются какие-то радикальные перемен, это факт».