Мелони: Запад обсуждает гарантии Украине по модели статьи 5 Устава НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности Украине по модели 5-й статьи Устава НАТО (о коллективной обороне) - приоритетный механизм, обсуждаемый западными союзниками Киева.

"Италия неизменно обращала внимание, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Украине. С этого надо начинать, и это было определено на недавней встрече в Вашингтоне между европейцами, американцами и Украиной. На нынешнем этапе основное в обсуждениях предложение Рима, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО", - сказала она, выступая на форуме в Римини.

19 августа прошла телеконференция лидеров "коалиции желающих" и онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита России и США на Аляске, прошедшие в Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий.

В числе рассматриваемых вариантов также направление военных контингентов для наблюдения за соблюдением прекращения огня. С соответствующей инициативой выступает "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для России будет неприемлемым обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории".