Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
Политика
"Единая Россия" приостановила членство в партии мэра Владимира
27 августа 2025 / 17:59
© Валерия Калугина/ ТАСС
Владимирское реготделение "Единой России" приостановило членство в партии мэра Дмитрия Наумова, который был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу реготделения партии сообщает ТАСС.
"Приостановлено членство в партии", - следует из сообщения.
Дмитрий Наумов возглавляет город с ноября 2022 года. До этого он руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.
Предварительно, мошенничество связано с землями на кладбище. В настоящее время проводятся следственные действия.