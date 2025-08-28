Владимирское реготделение "Единой России" приостановило членство в партии мэра Дмитрия Наумова, который был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу реготделения партии сообщает ТАСС.

"Приостановлено членство в партии", - следует из сообщения.

Дмитрий Наумов возглавляет город с ноября 2022 года. До этого он руководил администрацией Гороховецкого района Владимирской области.

Предварительно, мошенничество связано с землями на кладбище. В настоящее время проводятся следственные действия.