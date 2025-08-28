Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» связаны с переговорным треком и направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры. Украинскому руководству не нужно окончание конфликта. В то же время показать, что они не готовы к переговорам – риск остаться без финансовой, военной и дипломатической помощи США. Вот почему Украина всячески пытается вынудить Россию дать жесткий ответ, чтобы в свою очередь обвинить ее в срыве переговоров. Если бы Украине нужно было бы перекрыть поставки нефти в Европу, они могли бы просто закрыть кран в трубе «Дружбы», проходящей по их территории.

Нынешнее руководство Украины пытается показать, что оно оказывает услуги Западу. Фактически Запад покупает у них услугу войны с Россией. Киев был бы не против продавать эту услугу и дальше.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

