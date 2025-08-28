Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 августа 2025 / 20:25
27 августа 2025 / 19:57
Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57

Можно согласиться с заявлением президента США о том, что вопрос легитимности Зеленского как президента Украины сейчас не принципиален.

Он не принципиален именно на данном этапе. Сейчас нет необходимости в подписании каких-либо обязывающих соглашений. Как только ситуация дойдет, например, до подписания, например, мирного договора (а этому будут предшествовать переговоры, закончившиеся достижением договоренностей), России потребуется некая легитимная фигура или структура, подпись которой не может быть оспорена в дальнейшем. Кто или что это будет - пока сказать трудно. Пока на Украине наиболее легитимным органом является Верховная рада.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f96f6d1f3decbdf702a95c5fa7780eed/

 

