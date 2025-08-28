Наследный принц Саудовской Аравии получил письмо от президента России

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил письмо от президента РФ Владимира Путина, касающееся отношений между двумя странами. Соответствующее сообщение распространило внешнеполитическое ведомство королевства.

Согласно заявлению, 27 августа посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов передал послание от Путина замминистра иностранных дел королевства Абдель Рахману бен Ибрагиму ар-Расси. Стороны обсудили состояние отношений Москвы и Эр-Рида, а также пути их развития.

19 августа пресс-служба Кремля информировала о том, что Путин провел телефонный разговоров с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Глава российского государства сообщил наследному принцу Саудовской Аравии "об основных результатах недавних контактов" с президентом США Дональдом Трампом. Собеседники также обсудили вопросы, связанные с развитием отношений Москвы и Эр-Рияда в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, высоко оценив контакты двух стран в рамках ОПЕК+.