Макрон, Мерц и Туск прибыли в Кишинев на День независимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Молдавию для участия в праздновании Дня независимости, а также чтобы продемонстрировать поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Игорь Захаров в своем Telegram-канале.

По случаю праздника в центре Кишинева состоится концерт. Планируется, что европейские лидеры выступят с обращением к гражданам республики. У них также намечены встречи с президентом страны Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и председателем парламента Игорем Гросу. Молдавская оппозиция расценивает визит как нарушение избирательного кодекса и вмешательство во внутренние дела страны.

Согласно данным опросов общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным.