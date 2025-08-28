Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании «Эн-би-си» заявил, что президент России Владимир Путин «готов встретиться с Владимиром Зеленским при условии, что эта встреча действительно к чему-то приведет. Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов Президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам Президента Трампа. Были и другие моменты. Он также утверждал, что не собирается восстанавливать права русскоязычного населения и отменять законы, принятые с 2019 г., задолго до специальной военной операции. Украинский парламент принял ряд законов, запрещающих русский язык, уничтожающих русскую культуру, образование, СМИ на русском языке и каноническую УПЦ. Он сказал, что ему наплевать на то, что вы там говорите и что там, по мнению Президента США Трампа, должно стать частью решения, но он готов встретиться. А для чего? Так что если мы все будем сосредоточены на каком-то воображаемом эффекте, то таким занимается не дипломатия, такое обычно с удовольствием делают шоумены».

Министр подчеркнул: «Встреча не запланирована, я этого не оспариваю. Но, Вы, мне кажется, не можете понять, о чем я говорю. Президент России Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита. А она совсем не готова».

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отрицает, что такая позиция России увеличивает шанс на проведение трехсторонней встречи по разрешению украинского кризиса при посредничестве Трампа. По его словам, «в любом случае контакты на высшем уровне Владимира Путина с Зеленским должны быть максимально проработаны и иметь четкую повестку дня. Но как показывает прошлый опыт взаимодействия с Зеленским, зачастую он использует подобные встречи для самопиара и для того, чтобы отвлечь внимание собственных избирателей и мировой общественности от проблем украинского урегулирования, и, в конечном счете, чтобы сорвать, или отсрочить это урегулирование. Поэтому это очень серьезный вопрос, который должен подвергнуться тщательной проработке со стороны МИД России и рабочих групп, которые Россия предложила создать в рамках Стамбульского процесса, хотя украинская сторона проигнорировала это предложение, а также других компетентных ведомств. А пока речь может идти только в принципе о повышении уровня переговоров. Но мы не услышали от Киева реакции на это предложение. Поэтому это долгий процесс, требующий тщательного, детального подхода, но со стороны Украины мы не наблюдаем желания сосредоточиться на таком подходе. В любом случае смысл такой встречи даже на трехстороннем уровне не добавляется, в связи с не вполне легитимным президентом Украины. Кроме того, независимо от этого есть много вопросов, которые должны быть проработаны и согласованы, о которых я упомянул выше, и они независимы от того, присутствует ли на встрече третья сторона или нет».

Эксперт подчеркнул, что «без детальной проработки и согласования конструктивных решений никаких контактов ожидать не приходится, и мы не готовы проводить их в таком спешном, экстренном формате. Это наша ответственная дипломатическая позиция».