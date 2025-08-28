Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости привлечь американского финансиста Джорджа Сороса и его сына к ответственности в соответствии с законом о преступных организациях (RICO Act) за "поддержку насильственных протестов" в стране.

"Джордж Сорос и его замечательный сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое на территории США", - указал глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

"Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части", - подчеркнул он.

"Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб Соединенным Штатам", - отметил Трамп. Вместе с тем он призвал Сороса и его "сумасшедших друзей с западного побережья" быть осторожнее, так как американские власти "следят на ними".

Закон RICO предполагает, в том числе, тюремный срок до 20 лет и финансовые санкции.