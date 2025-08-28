Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Миронов считает, что Max будет востребован у миллионов пользователей
27 августа 2025 / 18:58
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов считает, что национальный мессенджер Max сможет привлечь миллионы пользователей благодаря безопасности и качеству, сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность, что "отечественный мессенджер будет успешным, привлечет миллионы пользователей своим качеством, безопасностью, удобством". Вместе с тем депутат полагает, что "Max станет очень важной площадкой прямого диалога с гражданами".

Миронов также рассказал, что ранее был активным пользователем "Живого журнала", позднее - соцсетей и мессенджеров. Теперь же он и СРЗП "выходят на национальную цифровую платформу".

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. 

