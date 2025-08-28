Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Евроведение / Маневры НАТО
Безопасность
Рютте заявил, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы
27 августа 2025 / 19:15
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что ФРГ сыграет главную роль в милитаризации Европы в качестве крупнейшей экономики региона. С таким заявлением он выступил в ходе церемонии открытия завода компании Rheinmetall в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония), который должен стать крупнейшим снарядным заводом Европы.

Рютте считает, что Европа и США должны опередить Россию и Китай в производстве оружия. "На столе лежит реальный кэш, и еще больше появится скоро", - отметил он, обращаясь к присутствующим представителям европейской военной промышленности и германским политикам.

"Лидеры НАТО условились на саммите в Гааге о повышении военных расходов до 5%. Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство около 153 млрд евро в оборону до 2029 года. Это впечатляющий рост военных расходов. Германия принимает роль лидера в милитаризации Европы, вы крупнейшая экономика, остальные пойдут следом. Мы вложим неизмеримо больше в военное производство по всей Европе, и это отлично", - указал генсек.

По его словам, только артиллерийских снарядов Европа производит "в шесть раз больше, чем двумя годами ранее". "Теперь нам нужны аналогичные усилия по производству танков, средств ПВО, ракет", - добавил Рютте.

Он заверил бизнесменов, что военные заказы будут только нарастать. "Военное производство - это основа промышленного роста. Используйте возможности, чтобы сделать больше вместе внутри НАТО и на Украине", - подытожил генсек альянса.

