27 августа 2025 / 20:25
27 августа 2025 / 19:57
Общество
Общество
Жертвами стрельбы в школе в США стали два ребенка
27 августа 2025 / 19:36
Жертвами стрельбы в школе в США стали два ребенка
© Архив EPA/ SHAWN THEW/ТАСС

В результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе погибли два ребенка в возрасте 8 и 10 лет, 17 человек получили ранения. Об этом информировал глава местной полиции Брайан О'Хара во время пресс-конференции, которую транслировали ведущие американские телеканалы.

По его словам, стрельба произошла, когда дети находились на утренней мессе, нападавший открыл огонь снаружи здания через окна. "Два ребенка в возрасте 8 и 10 лет были убиты прямо на церковных скамьях. Еще 17 человек получили ранения, включая 14 детей", - указал О'Хара.

В полиции уточнили, что состояние двоих пострадавших детей оценивается как крайне тяжелое.

Нападавший в возрасте старше 20 лет был вооружен винтовкой, пистолетом и дробовиком, он сделал несколько десятков выстрелов. Стрелявший совершил самоубийство недалеко от места происшествия.

