В Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, пишет газета Die Zeit.

Согласно результатам совместного расследования Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы ФРГ, по всей видимости, установили имена семи подозреваемых.

Как отмечает Die Zeit, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, по данным газеты, погиб в декабре прошлого года на востоке Украины в ходе боевых действий. По информации Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

Первым германские следователи идентифицировали одного из предполагаемых водолазов - Владимира С., работавшего инструктором по дайвингу в Киеве. Еще одним подозреваемым является находящийся под стражей в Италии 49-летний гражданин Украины Сергей К. Вместе с тем, как сообщает Die Zeit, в состав группы диверсантов входил 53-летний украинский военный Всеволод К., который, предположительно, погиб на востоке Украины в декабре 2024 года. До этого он проходил подготовку в Бундесвере.

В материале указывается, что седьмой подозреваемый, Евгений У. присоединился к команде между 19 и 23 сентября 2022 года. Изначально он принадлежал ко второй группе, которая параллельно намеревалась взорвать трубопровод "Турецкий поток", атака не удалась, отмечает Die Zeit.

По мнению следователей, им также удалось установить личность единственной женщины в команде. Подозревают, что это Валерия Т., профессиональный дайвер, которой сейчас 40 лет, указывает издание.

26 сентября 2022 года были выявлены беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в строй "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.