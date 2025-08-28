Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 августа 2025 / 09:10
КОТИРОВКИ
USD
28/08
80.4421
EUR
28/08
93.3428
Новости часа
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
Москва
28 августа 2025 / 09:10
Котировки
USD
28/08
80.4421
0.0000
EUR
28/08
93.3428
0.0000
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / "Северный поток"
Общество
Zeit: в ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"
27 августа 2025 / 19:57
Zeit: в ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"
© Swedish Coast Guard via AP/ТАСС

В Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, пишет газета Die Zeit.

Согласно результатам совместного расследования Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы ФРГ, по всей видимости, установили имена семи подозреваемых.

Как отмечает Die Zeit, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, по данным газеты, погиб в декабре прошлого года на востоке Украины в ходе боевых действий. По информации Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

Первым германские следователи идентифицировали одного из предполагаемых водолазов - Владимира С., работавшего инструктором по дайвингу в Киеве. Еще одним подозреваемым является находящийся под стражей в Италии 49-летний гражданин Украины Сергей К. Вместе с тем, как сообщает Die Zeit, в состав группы диверсантов входил 53-летний украинский военный Всеволод К., который, предположительно, погиб на востоке Украины в декабре 2024 года. До этого он проходил подготовку в Бундесвере.

В материале указывается, что седьмой подозреваемый, Евгений У. присоединился к команде между 19 и 23 сентября 2022 года. Изначально он принадлежал ко второй группе, которая параллельно намеревалась взорвать трубопровод "Турецкий поток", атака не удалась, отмечает Die Zeit. 

По мнению следователей, им также удалось установить личность единственной женщины в команде. Подозревают, что это Валерия Т., профессиональный дайвер, которой сейчас 40 лет, указывает издание. 

26 сентября 2022 года были выявлены беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в строй "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году
20:56
KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
20:35
Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина
20:16
Цена золота впервые с 11 августа поднималась выше $3 450 за тройскую унцию
19:57
Zeit: в ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"
19:36
Жертвами стрельбы в школе в США стали два ребенка
19:15
Рютте заявил, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы
18:58
Миронов считает, что Max будет востребован у миллионов пользователей
18:45
Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за "поддержку протестов"
18:31
Макрон, Мерц и Туск прибыли в Кишинев на День независимости
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения