Цена золота впервые с 11 августа поднималась выше $3 450 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 11 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:49 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,58% и торговалась на уровне $3 450,7 за тройскую унцию. К 19:55 мск цена драгметалла ускорила рост и находилась на отметке в $3 450,9 за унцию (+0,59%).