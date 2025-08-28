Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 августа 2025 / 09:10
КОТИРОВКИ
USD
28/08
80.4421
EUR
28/08
93.3428
Новости часа
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
Москва
28 августа 2025 / 09:10
Котировки
USD
28/08
80.4421
0.0000
EUR
28/08
93.3428
0.0000
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина
27 августа 2025 / 20:35
Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина
© Artur Widak/ NurPhoto via Reuters Connect/ТАСС

Послом Украины в США назначили Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

В июле Зеленский заявил, что Киев предложил кандидатуру Стефанишиной на соответсвующую позицию. Пока шло согласование, она работала на должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в США. Формальные процедуры завершены. Определил ключевые задачи по обновлению работы нашего посольства. Главное - реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном, в первую очередь, в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное гарантирование безопасности Украины", - указал Зеленский.

Вместе с тем он выразил благодарность за работу Оксане Маркаровой, занимавшей пост посла Украины в США, отметив, что предложил ей "и дальше оставаться в команде".

Ранее предполагалось, что послом в США будет назначен министр обороны ушедшего правительства Рустем Умеров. По информации украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако стало известно, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова.

Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году
20:56
KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
20:35
Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина
20:16
Цена золота впервые с 11 августа поднималась выше $3 450 за тройскую унцию
19:57
Zeit: в ФРГ установили личности подорвавших "Северные потоки"
19:36
Жертвами стрельбы в школе в США стали два ребенка
19:15
Рютте заявил, что Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы
18:58
Миронов считает, что Max будет востребован у миллионов пользователей
18:45
Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за "поддержку протестов"
18:31
Макрон, Мерц и Туск прибыли в Кишинев на День независимости
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения