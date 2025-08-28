Послом Украины в США назначена бывший вице-премьер Стефанишина

Послом Украины в США назначили Ольгу Стефанишину, которая ранее занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

В июле Зеленский заявил, что Киев предложил кандидатуру Стефанишиной на соответсвующую позицию. Пока шло согласование, она работала на должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в США. Формальные процедуры завершены. Определил ключевые задачи по обновлению работы нашего посольства. Главное - реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном, в первую очередь, в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное гарантирование безопасности Украины", - указал Зеленский.

Вместе с тем он выразил благодарность за работу Оксане Маркаровой, занимавшей пост посла Украины в США, отметив, что предложил ей "и дальше оставаться в команде".

Ранее предполагалось, что послом в США будет назначен министр обороны ушедшего правительства Рустем Умеров. По информации украинских СМИ, его семья проживает в США. Однако стало известно, что Вашингтон не согласовал кандидатуру Умерова.