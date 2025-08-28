Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
Общество
KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер
27 августа 2025 / 20:56
© Архив EPA/ SHAWN THEW/ТАСС
Нападение на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) совершил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом информировал местный телеканал KARE 11.
Сообщается, что стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Ранее мать злоумышленника работала в католической школе, в которой Уэстмэн устроил нападение.
Некоторое время назад стало известно, что в результате стрельбы в Миннеаполисе погибли два ребенка в возрасте 8 и 10 лет, 17 человек получили ранения.