KARE 11: нападение на католическую школу в США совершил трансгендер

Нападение на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) совершил 23-летний Робин Уэстмэн, считавший себя трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом информировал местный телеканал KARE 11.

Сообщается, что стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Ранее мать злоумышленника работала в католической школе, в которой Уэстмэн устроил нападение.

Некоторое время назад стало известно, что в результате стрельбы в Миннеаполисе погибли два ребенка в возрасте 8 и 10 лет, 17 человек получили ранения.