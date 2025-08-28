Без серьезной подготовки встреча Путина, Трампа и Зеленского не имеет смысла - эксперт
27 августа 2025 / 20:25
Политолог Данилов о легитимности Зеленского
27 августа 2025 / 19:57
Аналитик Юшков: Киев продает Западу услугу войны с РФ
27 августа 2025 / 19:53
Общество
Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году
27 августа 2025 / 21:17
© Евгений Курсков/ ТАСС
ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности не будет обязательным в 2026 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
"В предстоящем учебном году будет два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", - пояснил он.