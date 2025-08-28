Кравцов заявил, что ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году

ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности не будет обязательным в 2026 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В предстоящем учебном году будет два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю", - пояснил он.